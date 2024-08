Nodal publica fotos de su luna de miel y le recuerdan a su hija

Luego de su inesperada boda el pasado 24 de julio, Christian Nodal compartió las que serías las primeras fotografías oficiales de su luna de miel a lado de su ahora esposa Ángela Aguilar, estos románticos momentos de recién casados los vivieron en las aguas de Los Cabos, San Lucas, pues, para evitar ser sorprendidos por fanáticos o prensa decidieron estar en todo momento a bordo de un lujoso yate.

Debido a lo anterior es que la ahora familia Nodal Aguilar vivieron días muy tranquilos y llenos de mucho amor y pasión, así lo dejó ver el mismo cantante nacido en Sonora quien a través de su cuenta de Instagram reveló algunos de los momentos más hermosos que pasó a lado de su esposa Ángela Aguilar, sin embargo, internautas le recuerdan a su hija Inti.

Nodal presume su luna de miel, pero le recuerdan a Inti

Como lo mencionamos anteriormente, fue a través de su cuenta de Instagram que Christian Nodal compartió las primeras fotos oficiales de su luna de miel en donde se puede apreciar un ambiente muy romántico y lleno de momentos espectaculares, los cuales seguramente quedarán en la memoria de la joven pareja.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para Ángela y Nodal, pues aunque los recién casados han pedido en múltiples ocasiones que no los juzguen por la forma en que se dio su relación y su boda, la realidad es que internautas siguen defendiendo a Cazzu, pero sobre todo piden al sonorense no se olvide que tiene una hija.

Y es que, desde que Nodal confirmó su ruptura con Cazzu y su inmediato enamoramiento por Ángela Aguilar, ha sido muy criticado, pues desde entonces no se le ha visto con Inti, incluso presuntamente el cantante se habría negado a darle la pensión que la argentina le pedía para la pequeña.