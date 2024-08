Ciudad de México.- La tensión en 'La Casa de los Famosos México' alcanzó nuevos niveles en la quinta gala de eliminación de la segunda temporada, cuando Gomita y Gala Montes protagonizaron un intenso enfrentamiento que dejó a todos los espectadores hablando.

Todo comenzó cuando Gomita, recordando antiguos resentimientos, señaló a Gala Montes por haberse interpuesto entre ella y Agustín Fernández, una situación que le había causado dolor. Aunque Gomita aseguró que está dispuesta a perdonar, dejó claro que no olvida, acusando a la actriz de ser incongruente con lo que dice y hace.

“Eres muy incongruente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Creo que primero debes dejar de tomar porque el día de la fiesta quisiste manipularnos a todas diciéndonos que fuéramos amigas y que lo íbamos a lograr. Ahora vienes y te posicionas al frente mío, sacando cosas del pasado que yo nunca he mencionado. Tienes que cuidar quién te pasa información en tu cuarto porque esa misma gente es la que te está haciendo daño,” expresó Gomita.

Lejos de quedarse callada, Gala Montes respondió con contundencia, dejando claro que nunca serán amigas, ni dentro ni fuera del reality. La actriz y cantante también acusó a Gomita de ser manipuladora y egoísta, subrayando que no le creyó su papel de víctima.

“Tú y yo no vamos a ser amigas nunca porque yo no soy igual que tú. Yo sí sé ser amiga, yo sí sé ser leal, y cuando intentaste traer tu historia para ayudarme, lo único que hiciste fue hablar de ti. En ningún momento me preguntaste cómo estaba, y eso solo habla de tu egoísmo y lo manipuladora que eres. Y otra cosa: no eres buena actriz,” sentenció Gala Montes.

El intercambio de palabras dejó claro que la relación entre ambas participantes está lejos de ser cordial, añadiendo una nueva capa de drama a la ya intensa competencia en 'La Casa de los Famosos México'. Con esta confrontación, las tensiones dentro de la casa siguen aumentando, y los espectadores están más atentos que nunca a los próximos episodios.