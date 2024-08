'No me quiero victimizar'; Andrea Escalona hace llorar a Mariana Echeverría

Ciudad Juárez.– Mariana Echeverría estuvo como invitada dentro del matutino de "Hoy" a pesar de los problemas que iba a enfrentar por haber hablado del matutino cuando era participante de "La Casa de los Famosos México".

La conductora aseguró momentos antes de entrar al foro que pediría disculpas por todo lo que dijo dentro del reality y que causó mucha molestia entre los protagonistas del matutino de Televisa, como en Andrea Legarreta y Andrea Rodríguez. Esto luego de que aseguró que ella sabía que "no soportan" a Arath de la Torre en la emisión.

Ahora Mariana tuvo que salir a quite y enfrentar a todas las conductoras del matutino.

Fue en ese momento cuando Andrea Legarreta le pidió a Mariana Echeverría que aclarará a qué Andrea se refería cuando decía que no querían a Arath, a lo que respondía que hablaba sobre Andrea Escalona, algo que sorprendió a la conductora que estaba ahí presente y no tardó en responderle, tanta fue la presión que incluso Mariana rompió en llanto.

"No me quiero victimizar, te pido una disculpa Andrea Escalona, y me pongo sensible porque esto me afecta a mí", dijo Echeverría visiblemente afectada por la situación.