'No me quiero ir'; Gomita entre lágrimas pide apoyo para no salir eliminada

Ciudad Juárez.– Esta semana Gomita está en peligro de eliminación en la gala del próximo domingo después de que salió en la placa de nominación esta semana. Junto a su compañero de cuarto Sian, la exconductora de "Sabadazo" siente más que nunca la posibilidad de dejar el programa después de que el apoyo hacia el Cuarto Mar es cada vez más claro.

Por ello, previo al robo de salvación, tras saberse nominada, y en riesgo de salir, Gomita rompió en llanto y pidió al público que no la saquen.

“Te imaginas que despiertes y ya no te diga ‘buenos días me traes mi pila’ (…) ya me dieron ganas de llorar, no me quiero ir (…) Entramos juntas bien bonito”

Así mismo le pide al público que no la saque y que “rece por ella” incluso su amigo le dice que ojalá él o ella ganen la salvación para que así no tenga que irse.

ponte ha rezar para que te ganes la salvación tú o yo” l dijo Ricardo Peralta, por lo que Gomita viendo a la camara mencionó: “Pónganse a rezar, no quiero que dios me llame ahorita (…) ay ya lloré”.