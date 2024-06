‘No me crucifiquen’: Ángela Aguilar defiende su relación con Nodal

En entrevista para la revista Quien, Ángela Aguilar sorprendió al hablar de su relación con Christian Nodal, quien recientemente fue padre y anunció su separación de la cantante argentina Cazzu.

Ángela pidió a las personas y a los medios que "no la crucifiquen" por tener un amorío con el cantante pues está viviendo un sueño y nunca antes se había sentido así.

"Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

A su vez, pidió que no los juzgaran antes de saber qué han hecho, pues asegura que no pasó hicieron nada malo y que ellos simplemente están aprendiendo a amar y solo son dos personas en los 20 que están disfrutando de su amor, así como muchas personas lo hicieron a esa edad.

Aprovechó para señalar que no quiere ser solamente reconocida solo por su relación, pues es una mujer que no solo es novia "de"; es artista, empresaria, cantante y compositora. Finalmente, aseguró que no busca destacar por sus cualidades en sus relaciones, sino como artista y como persona.

"Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya (...) yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella", dijo.