'No hubo oportunidad de despedirme'; Paola Rojas se va de 'Netas Divinas'

Ciudad de México.- La periodista mexicana Paola Rojas dio a conocer que ya no estará más en las emisiones del programa "Netas Divinas".

"Hoy me toca contarles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de 'Netas Divinas', ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones a mi vida", expresó la famosa en un video compartido en Instagram.

La conductora de televisión agradeció al equipo que la acompañó durante su estadía en "Netas Divinas".

"Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha llenado de amor, que me ha dado amigas que lo van a ser siempre", comentó Paola Rojas.

Rojas dijo que entre lo que más le gustó durante el programa es haberse abierto y compartido sus experiencias de vida.

"No hubo oportunidad de despedirme al aire y lo lamento mucho", dijo la periosista.