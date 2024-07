'No hagan tanto p*do'; hijo de Poncho de Nigris se parte el brazo en accidente

Seguidores del actor Poncho de Nigris estuvieron muy al pendiente de su familia después de que a través de sus historias de Instagram el famoso dio a conocer que Toñito, el menor de sus tres hijos, había sufrido un accidente que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia.

En unos videos, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” contó cómo fue el accidente que tuvo su hijo, el cual ocasionó que el niño se rompiera un hueso del brazo.

"Tuvimos un accidente leve, lo que pasa con los niños. Se quebró un bracito Toño po andar jugando en la calle, fue error mío, es lo más seguro, pero fue muy raro porque nunca nos había pasado (…), yo le sentí como el bracito zafado", contó el famoso.

El famoso explicó que estaba jugando con sus hijos y que por un error suyo su hijo más pequeño tuvo el accidente.

“Ponchito andaba en la bici, Isabella y Toñito en el scooter y se tiró (…), no es nada grave y se siente bien feo, horrible que por tu culpa, por un accidente se quiebre un brazo uno de tus hijos”.

Poco después, Poncho de Nigris mostró una imagen de la radiografía que le tomaron a su hijo en donde se observa la fractura. Tras la publicación de la imagen, el famoso recibió cientos de críticas por parte de internautas por su poca atención y cuidado que tienen hacia sus hijos.

Las críticas llegaron a tal grado que De Nigris tuvo que salir a dar unas declaraciones para calmar a sus seguidores: "Se quebró el brazo como muchos niños que fuimos intensos, y ya se está solucionando. Es parte de la vida y así pasan accidentes, mientras tenga solucion no pasa nada se resuelve. Lo único que no tiene solución es la muerte. No hagan tanto pedo que le puede pasar a cualquiera".

Todo eso no impidió que las críticas por parte de la gente siguieran: "Fue tú responsabilidad, lo traías en el scooter, no le disfrace", "No normalices la fractura de un brazo, esas cosas pasan por no estar al pendiente", "Hay de fracturas a fracturas esa está pasada de vergas no mames", comentaron algunos.