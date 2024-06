No habrá trans en ‘La Casa de los Famosos México 2’, dice Wendy Guevara

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México', ha salido a defenderse de los rumores que la señalan como responsable de que sus amigas del clan de 'Las Perdidas' no formen parte de la segunda temporada del reality show de Televisa.

La influencer recalcó que las decisiones sobre los participantes del reality show las toman los ejecutivos de Televisa. "Ahí yo no puedo ir a decir 'quiero que entre tal', yo ahí no soy nadie, yo ahí soy una empleada más como cualquiera", añadió.

Wendy reveló que uno de los organizadores de la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México' le pidió que le enviara perfiles de personas con alta actividad y seguidores en redes sociales. Ella cumplió con la solicitud y uno de los perfiles que recomendó sí fue seleccionado para participar.

“Les voy a decir porque no hay una trans, según, a lo mejor nos salen con una sorpresa, pensamos que no hubo una trans porque iban a empezar los comparativos y no quieren repetir la fórmula de que ya ganó una trans", dijo Wendy Guevara.

Wendy confía en que en futuras temporadas se continúe apostando por la diversidad e inclusión.