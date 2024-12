Ninel Conde apelará decisión del juez tras perder demanda vs Anabel Hernández

Ciudad Juárez.- Luego de que se dio a conocer que un juez determinó que la demanda que interpuso Ninel Conde en contra de la periodista Anabel Hernández no procedería, ya no no hubo daño moral y se trató de una investigación periodística, Gustavo Herrera, abogado de la cantante, declaró que la artista no permanecerá inactiva.

En una entrevista concedida al programa "¡Siéntese quien pueda!", Herrera explicó por qué la demanda se presentó contra la editorial y no directamente contra Hernández. Según el abogado, esto se debe a la dificultad para localizar a la periodista.

“Nunca da su domicilio, siempre anda de salto en mata, en un país, en otro”, aclaró el abogado al periodista Alex Rodríguez.

El abogado indicó que en los próximos días dará a conocer más detalles sobre las medidas legales que emprenderá su clienta con el objetivo de proteger su imagen.