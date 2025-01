Niega Cazzu que su nuevo tema 'Dolce' esté dedicado a Nodal

Ciudad de México.– La cantante argentina Cazzu negó que su nuevo tema "Dolce", que además es su primera incursión en el subgénero de los corridos tumbados, esté dedicada o inspirada en alguien, esto luego de que muchos usuarios en las redes aseguraron que estaba dedicada a su expareja Christian Nodal.

"No. La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, a veces así es la creatividad", respondió la famosa a través de su cuenta en X.

Además, al ser consultada sobre el momento en que escribió la canción, la artista reveló que fue en febrero de 2024. Dejando claro que el tema fue escrito incluso antes de que su relación con Christian Nodal terminara, cantante a quien muchos usuarios le han atribuido el tema.

El nuevo video musical de Cazzu, titulado "Dolce", fue lanzado ayer y ha generado gran interés. La canción mezcla elementos de regional mexicano con un enfoque personal, en lo que parece ser una respuesta o mensaje dirigido hacia su expareja Christian Nodal. En el videoclip, Cazzu adopta un estilo visual audaz, incluyendo el uso de un vestido llamativo y cuernos, lo que algunos interpretan como una referencia simbólica a una infidelidad.