Nicki Nicole se pronuncia ante la supuesta infidelidad de Peso Pluma

Tras la difusión de un video de Peso Pluma caminando agarrado de la mano de otra mujer en Las Vegas, donde se encuentra tras asistir al Super Bowl el pasado domingo, la también cantante Nicki Nicole se pronunció al respecto.

En la polémica grabación se observa al intérprete de 'Ella baila sola' con la misma ropa que llevó al Super Bowl, una sudadera tipo jersey en color negro de la marca Balenciaga, una gorra de la NFL y lentes negros, llegando al lujoso casino con una joven de vestido entallado y pelo largo negro, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Días antes, también circuló un video en el que presúntamente Nicki Nicole también camina tomada de la mano de un hombre en el aeropuerto.

Nicki Nicole confirma ruptura tras supuesta infidelidad de Peso Pluma

Tras darse a conocer este video, la cantante argentina Nicki Nicole publicó en sus redes sociales un mensaje, donde confirma su ruptura con Peso Pluma.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", publicó Nicole en sus historias de Instagram y en X.