Ni sus amigos lo quieren; Nicola pide que eliminen a Agustín de 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– La forma de actuar y el desempeño que ha tenido Agustín Fernández dentro de "La Casa de los Famosos México" no le ha gustado ni siquiera a sus mejor amigo Nicola Porcella, quien incluso ya ha pedido a todos que espera que sea pronto eliminado del reality.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación donde Nicolla habló sobre su amigo y mencionó que para él lo mejor era que se retirara del reality, pues de esta forma no dañaría más su imagen.

“Le está haciendo más daño estar adentro que estar afuera, espero que esta semana (salga). Ha cometido errores, como amigo uno tiene que apoyar siempre en las buenas y en las malas, pero sí me gustaría que de verdad... los fans no lo van a entender, pero ellos están viviendo otra realidad que ya se están dando cuenta poco a poquito. Lo que hicieron ya está hecho, cambiarlo está muy duro”, puntualizó.

Porcella contó que alguien le dijo que Agustín seguía muy confiado y que incluso habría dicho en el 24/7 que esperaba que lo nominaran junto a Briggitte, pues consideraba que podía ganarle ya que en Las Estrellas bailan en hoy así sucedió.

“Sí, sí me gustaría que salga porque no quiero que se haga más daño en lo que puede recuperar. Yo creo que acá afuera puede recuperar lo que ha perdido adentro (…) Cada uno es dueño de sus acciones y sus palabras, sí me gustaría que ya le toque salir para que él pueda dar su descargo aquí y no que no cometa otro error adentro”, dijo Nicola Porcella en un encuentro con los medios compartido por “Qué buen chisme”.