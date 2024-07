Natália Subtil arremete contra su ex por su falta de responsabilidad como padre

Natália Subtil no tuvo censura al momento de expresar su enojo en contra de su expareja Sergio Mayer Mori por su mal papel que ha tenido como padre. La polémica surgió luego de que Mayer Mori, en un encuentro con los medios, declarara que no pudo asistir a un festival escolar de su hija debido a que su expareja tenía el coche que él planeaba usar.

Tras enterarse de lo sucedido, la brasileña usó su cuenta en X para arremeter contra el hijo de Sergio Mayer, a quien calificó de ser un irresponsable.

“Qué triste debe de ser una persona mitómana! Desde cuándo mi coche es tu coche, güey?! No fuiste al festival porque no quisiste y punto! Nuestra diferencia es que hablo con la verdad independientemente de que agrade al público o no! Tú no ayudas en nada a tu hija”, expresó Subtil, quien más tarde decidió borrar el mensaje.

La relación entre Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori, hijo del ex participante de “La Casa de los Famosos México”, Sergio Mayer, ha sido conflictiva desde su separación. La modelo ha reiterado en diversas ocasiones la falta de interés de Mayer Mori en las actividades de su hija, Mila, destacando que él sigue sin asumir sus responsabilidades como padre.