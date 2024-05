Natalia Jiménez habla sobre su estado de salud

La cantante española Natalia Jiménez habló sobre su estado de salud en un video compartido en sus redes sociales.

El clip compartido en Instagram fue grabado luego de que trascendió que la intérprete de "Creo En Mí" había sido hospitalizada luego de su concierto en la Ciudad de México.

"He visto unos medios que están diciendo que estoy hospitalizada, y que estoy mal, nada más quería grabar este videíto para tranquilizar al público y tranquilizarlos a todos, que lo que vieron el otro día en el video que puse fue una revisión que me hizo mi doctor... Como bien saben, este mes yo he estado un poco así (regular) de salud, me dio una faringitis, con una otitis, y todo lo que acaba en itis, hace ya como tres semanas, y cuando fui al concierto de Aguascalientes y al de la Arena, la verdad es que yo todavía no estaba al 100 recuperada, y tuve una recaída después, entonces tuve que ir de nuevo con mi doctor", comentó la española.

La cantautora de pop latino señaló que su problema no es tan grave, por lo que no será necesario interrumpir sus compromisos del fin de semana.

"Me ha recomendado que me quede en casa, entonces estoy aquí en mi casita, como podéis ver estoy aquí muy, muy tranquila, pero estoy aquí en casa recuperándome, tranquilos todos, que yo estoy muy bien dentro de lo que cabe", agregó Jiménez.