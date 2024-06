Fabien Frankel restringe comentarios en su Instagram por ataques de fanáticos

El inicio de la segunda temporada de "House of the Dragon", precuela de la exitosa serie de "GOT", quedó dividida entre fanáticos que apoyan a la casa de los Targaryen y quienes están de lado de los Hightower. La historia está repleta de héroes y villanos, pero sin duda Ser Criston Cole ya ha sido uno de los personajes más odioados de la serie.

Ahora ese resentimiento ya ha traspasado las froneras de la ficción luego de que seguidores comenzaron a atacar al actor Fabien Frankel, quien interpreta al odiado personaje. Los ataques de odios llegaron a tal grado que el famoso tuvo que restringir los comentarios de su cuenta de Instagram ante el contante ataque de odio de cientos de internautas.

El problema del fandom que no puede separar la realidad de la ficción es un fenómeno recurrente. Otros actores de la franquicia han enfrentado reacciones similares. Olivia Cooke, quien interpreta a la Reina Alicent Hightower, habló en el pasado sobre el odio que recibió por su papel.

Lena Headey también mencionó el acoso que sufrió por interpretar a Cersei Lannister en "Game of Thrones".