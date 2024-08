'Nadie me da trabajo'; La Venenito asegura que deja solicitudes y nadie la llama

Ciudad Juárez.– La Venenito, el joven influencer originario de Jalisco, se volvió viral de nueva cuenta por uno de sus últimos videos compartidos en su cuenta de TikTok, en donde aseguró que ha batallado mucho para encontrar trabajo, pues ha dejado muchas solicitudes de empleo a varias empresas, pero ninguna la ha llamado para contratarla.

"Estoy como pe!#* cansada, porque por todo San Juan mandando, bueno, ¿cómo lo podré decir? Voy llegando a los locales y voy dejando una solicitud de trabajo, pero pues nadie me manda mensajes, nadie me marca", platicó el joven influencer en su grabación mientras caminaba por las calles de su ciudad.

Hizo un llamado de esperanza para que alguien la contactara y le ofreciera una plaza, luego de haber repartido su solicitud; a pesar de la 'mala racha' se mostró positiva y con su característico sentido del humor.

"A ver si alguien me da trabajo, si no traigo más solicitudes, traigo como tres más y ahorita llegando a mi casa voy a llevar otra solicitud, ya estoy harta nadie me da trabajo, voy a barrer calles de una vez".

La Venenito explicó a través de un video que dejará de hacer constante contenido para TikTok e Instagram, porque esto causó su despidido y ahora buscará nuevos ingresos que le impedirán tener el mismo tiempo libre que antes tenía.