My Chemical Romance regresa con la gira 'The Black Parade'

Nueva York.- Hace casi dos décadas, My Chemical Romance lanzó su ópera rock que definió su carrera, “The Black Parade”, consolidando su transición de pilares de la escena emo a reconocimiento general y convirtiéndose en una de las bandas más inventivas del siglo XXI.

En 2025, los fanáticos podrán experimentar el álbum de 2006 una vez más: la banda se embarcará en una gira de 10 fechas por estadios de América del Norte, donde interpretarán "The Black Parade" en su totalidad, inmediatamente después de su actuación principal el mes pasado en el Festival When We Were Young de Las Vegas.

La gira, anunciada el martes, comenzará el 11 de julio en Seattle y concluirá el 13 de septiembre en Tampa, Florida. Luego visitará San Francisco, Los Ángeles, Arlington, Texas, East Rutherford, Nueva Jersey, Filadelfia, Toronto, Chicago y Boston.

Cada fecha contará con un telonero diferente, desde veteranos como Alice Cooper y Devo hasta contemporáneos del rock alternativo como Evanescence y Thursday, además de talentos más nuevos, como 100 Gecs y Wallows.

My Chemical Romance se formó en 2001 y lanzó cuatro álbumes de estudio a lo largo de su carrera, el primero de los cuales fue “Three Cheers for Sweet Revenge” en 2004. Anunciaron su separación en 2013; un año después, lanzaron una colección de grandes éxitos titulada “May Death Never Stop You”. En 2019, anunciaron una reunión, y luego revelaron que se habían reunido en privado dos años antes.

Se programó una gira de reunión para 2020, reprogramada por la pandemia y pospuesta hasta 2022. Ese año, lanzaron su primera canción nueva desde 2014: "The Foundations of Decay".

Las entradas saldrán a la venta el viernes a las 10:00 de la mañana.