Músico defiende a baterista por regaño de Paulina Rubio en concierto

Paulina Rubio generó una ola de críticas por su actitud frente a su baterista durante un concierto como parte del "90's Pop Tour" que se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado sábado, como parte de un evento especial por el Día del Orgullo LGBT+.

Y es que la cantante explotó en contra del músico después de que el baterista no pudo coordinarse con los otros miembros del equipo y con la propia cantante, lo que provocó que la famosa constantemente se equivocara al momento de interpretar el tema "Ni una sola palabra".

A partir de este momento, el audio fue un caos y se escuchaba muy desfasada de la pista de apoyo, la cual suelen usar algunos artistas para guiarse y precisamente, no perderse durante sus shows en vivo.

El debate comenzó después de que algunos aseguraron que la culpa no había sido del joven baterista, sino de un problema técnico con los monitores, esos pequeños audífonos que llevan puestos todos los músicos y el cantante durante un concierto. Y es que, de acuerdo con un músico, quien subió en TikTok la explicación de lo que pasó, todo se debió a que el baterista no pudo escuchar el metrónomo, con lo que escucha el tiempo de la canción y permite que no se pierda.

"El baterista está escuchado el tiempo de la canción. Suelen pasar fallas técnicas. Lo que pasó es que él dejó de escuchar el clic, entonces se comienza a desfasar la secuencia, pero no fue problema del baterista", explicó.

Finalmente, aseguró que el baterista de la cantante es un gran profesional y que esto no tuvo nada que ver con su habilidad ya que se debió a problemas técnicos.

"El baterista al quedarse sin esta referencia se queda navegando solo. Ahí, se debió haber parado y empezar de nuevo, pero a muchos artistas les da miedo hacer eso; conozco al baterista de Paulina y créanme, no fue su problema".