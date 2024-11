Muere querido exintegrante de My Chemical Romance

Bob Bryar, quien fue baterista de My Chemical Romance entre 2004 y 2010, falleció a los 44 años, informó el sitio TMZ.

Fue encontrado muerto en su casa en Tennessee, y aunque aún se investiga la causa de su muerte, no se sospecha de un crimen.

Bryar se unió a My Chemical Romance en 2004 y tocó en los álbumes "Three Cheers for Sweet Revenge" y "The Black Parade". Dejó la banda antes del lanzamiento de "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys" en 2010 y posteriormente trabajó con otras bandas antes de pasar al sector inmobiliario.

En 2020, participó en un evento en memoria de Neil Peart, baterista de Rush y compartió su admiración y amistad con él. A lo largo de los años, Bryar había hablado abiertamente sobre sus luchas personales tras dejar la banda.

My Chemical Romance planea una gira el próximo año, pero Bryar no estaba incluido en la formación actual. Su legado como el baterista con más años de servicio en la historia de la banda perdurará en la memoria de sus fanáticos.