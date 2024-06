Muere Martin Mull, cómico de moda y actor de 'Fernwood Tonight' y 'Roseanne'

Los Ángeles.- Martin Mull, cuya divertida y esotérica comedia y actuación lo convirtieron en una sensación de moda en la década de 1970 y luego en una querida estrella invitada en comedias como “Roseanne” y “Arrested Development”, falleció, dijo su hija el viernes. Tenía 80 años.

La hija de Mull, la escritora de televisión y dibujante de cómics Maggie Mull, dijo que su padre murió en su casa el jueves después de "una valiente lucha contra una larga enfermedad".

Mull, que también fue guitarrista y pintor, saltó a la fama nacional con un papel recurrente en la telenovela satírica creada por Norman Lear “Mary Hartman, Mary Hartman” y el papel protagónico en su spin-off, “Fernwood Tonight”.

“Era conocido por sobresalir en todas las disciplinas creativas imaginables y también por hacer comerciales de Red Roof Inn”, dijo Maggie Mull en una publicación de Instagram . “Le parecía gracioso ese chiste. Nunca dejaba de ser gracioso. Mi padre será extrañado profundamente por su esposa y su hija, por sus amigos y compañeros de trabajo, por sus colegas artistas, comediantes y músicos y, como muestra de una persona verdaderamente excepcional, por muchos, muchos perros”.

Conocido por su cabello rubio y su bigote bien recortado, Mull nació en Chicago, se crió en Ohio y Connecticut y estudió arte en Rhode Island y Roma.

Su primera incursión en el mundo del espectáculo fue como compositor, escribiendo el semi-éxito de 1970 "A Girl Named Johnny Cash" para la cantante Jane Morgan.

Combinaría música y comedia en un acto que llevó a los clubes de moda de Hollywood en la década de 1970.

“En 1976 yo era guitarrista y comediante y actuaba en el Roxy de Sunset Strip cuando Norman Lear entró y me escuchó”, dijo Mull a The Associated Press en 1980. “Me eligió como la golpeadora de esposas en 'Mary Hartman, María Hartman.' Cuatro meses después me separaron de mi propio programa”.

Su tiempo en el Strip quedó conmemorado en el clásico de country rock de 1973 “Lonesome LA Cowboy”, donde los Riders of the Purple Sage lo saludan junto con las luminarias de la música Kris Kristofferson y Rita Coolidge.

"Sé que Kris, Rita y Marty Mull están pasando el rato en el Troubadour", dice la canción.

En “Fernwood Tonight” (a veces llamado “Fernwood 2 Night”), interpretó a Barth Gimble, el presentador de un programa de entrevistas local en un pueblo del medio oeste y gemelo de su personaje “Mary Hartman”. Fred Willard, un colaborador frecuente con sensibilidades cómicas muy similares, interpretó a su compañero. Más tarde se renovó como “America 2 Night” y se ambientó en el sur de California.

Se convertiría en un verdadero presentador de un programa de entrevistas como sustituto de Johnny Carson en "The Tonight Show".

Mull a menudo interpretaba personajes ligeramente sórdidos, algo viscosos y a menudo zalamero como lo hizo como el jefe de Teri Garr y enemigo de Michael Keaton en “Mr. Mamá." Interpretó al coronel Mustard en la adaptación cinematográfica de 1985 del juego de mesa “Clue”, que, como muchas cosas en las que apareció Mull, se ha convertido en un clásico de culto.

La década de 1980 también trajo consigo lo que muchos consideraron su mejor trabajo, “A History of White People in America”, un falso documental que se emitió por primera vez en Cinemax. Mull co-creó el programa y protagonizó como un periodista de investigación al estilo de “60 Minutes” que investigaba todo lo insulso y mundano. Willard fue nuevamente co-protagonista.

Escribió y protagonizó “Rented Lips” de 1988 junto a Robert Downey Jr., cuyo padre, Robert Sr., dirigió.

Su coprotagonista Jennifer Tilly dijo en una publicación de X el viernes que Mull era "una persona tan ingeniosa, carismática y amable".

En la década de 1990, era mejor conocido por su papel recurrente en varias temporadas de “Roseanne”, en la que interpretó a un jefe más cálido y menos sórdido del personaje principal, un hombre abiertamente gay cuya pareja fue interpretada por Willard, quien murió en 2020 .

Más tarde, Mull interpretaría al detective privado Gene Parmesan en "Arrested Development", un personaje clásico de culto en un programa clásico de culto, y sería nominado a un Emmy, el primero, en 2016 por su actuación como invitado en "Veep".

"Estoy muy orgulloso de lo que hice en 'Veep', pero me gustaría pensar que probablemente sea más colectivo, a mi edad es más colectivo", dijo Mull a la AP después de su nominación. "Podría remontarse a 'Fernwood'".

Otros comediantes y actores eran a menudo sus mayores admiradores.

“Martin fue el mejor”, dijo el director de “Bridesmaids”, Paul Feig , en X. “Tan divertido, tan talentoso, un tipo tan agradable. Tuve la suerte de actuar con él en The Jackie Thomas Show y atesoré cada momento de estar con una leyenda. Fernwood Tonight fue muy influyente en mi vida”.

A Mull le sobrevive su hija y músico Wendy Haas, su esposa desde 1982.