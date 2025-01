Muere famoso actor tras resbalar en su departamento

Londres.- El famoso actor británico Paul Danan falleció el miércoles 15 de enero a la edad de 46 años luego de un trágico accidente.

Según reportes, el histrión se resbaló y cayó accidentalmente en un departamento de lujo cerca de Bristol, lo que llevó a sus vecinos a llamar a una ambulancia de inmediato. Sin embargo, los paramédicos no pudieron salvarlo.

Paul Danan era conocido por su papel como Sol Patrick en la exitosa telenovela de "Channel 4"

Su popularidad se incrementó gracias a su participación en diversos realities como "Celebrity Love Island" y "Celebrity Big Brother".

Además de su carrera actoral, también se dedicó a la creación de contenido, siendo el fundador del podcast "The Morning After With Paul Danan".