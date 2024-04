Muere Eleanor Coppola, matriarca de una familia de cineastas

Eleanor Coppola, quien documentó la realización de algunas de las películas icónicas de su esposo Francis Ford Coppola , incluida la infame y torturada producción de “Apocalypse Now”, y quien crió a una familia de cineastas, falleció. Ella tenía 87 años.

Coppola murió el viernes rodeada de su familia en su casa de Rutherford, California, anunció su familia en un comunicado. No se dio ninguna causa de muerte.

Eleanor, que creció en el condado de Orange, California, conoció a Francis mientras trabajaba como asistente de dirección de arte en su debut como director, la película de terror de 1963 producida por Roger Corman “Dementia 13”. (Había estudiado diseño en UCLA). A los pocos meses de salir, Eleanor quedó embarazada y la pareja se casó en Las Vegas en febrero de 1963.

Su primogénito, Gian-Carlo, rápidamente se convirtió en una presencia habitual en las películas de su padre, al igual que sus hijos siguientes, Roman (nacido en 1965) y Sofia (nacida en 1971). Después de actuar en las películas de su padre y crecer en los sets, todos irían al cine.

“No sé qué ha aportado la familia, excepto que espero que hayan dado el ejemplo de una familia que se anima mutuamente en su proceso creativo, sea cual sea”, dijo Eleanor a The Associated Press en 2017. “Sucede en nuestra familia que todos eligieron seguir en el negocio familiar. No se lo pedíamos ni esperábamos que lo hicieran, pero lo hicieron. En un momento Sofía dijo: 'La nuez no cae lejos del árbol'”.

Gian-Carlo, a quien se ve en el fondo de muchas de las películas de su padre y había comenzado a hacer fotografía de segunda unidad, murió a la edad de 22 años en un accidente de navegación en 1986. Murió mientras viajaba en un barco pilotado por Griffin O'Neal, hijo de Ryan O'Neal, quien fue declarado culpable de negligencia.

Roman dirigió varias películas propias y colabora habitualmente con Wes Anderson. Es presidente de la compañía cinematográfica de su padre, American Zoetrope, con sede en San Francisco.

Sofía se convirtió en una de las cineastas más aclamadas de su generación como guionista y directora de películas como “Lost in Translation” y el estreno de 2023 “Priscilla”. Sofía dedicó esa película a su madre.

Al unirse al negocio familiar, los hijos de Coppola no sólo seguían los pasos de su padre, sino también los de su madre. A partir de “Apocalypse Now” de 1979, Eleanor documentó con frecuencia la vida detrás de escena de las películas de Francis. El rodaje de “Apocalypse Now” en Filipinas duró 238 días. Un tifón destruyó decorados. Martin Sheen sufrió un infarto. Un miembro del equipo de construcción murió.

Eleanor documentó gran parte del caos en lo que se convertiría en una de las películas más famosas sobre cómo hacer cine, “Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse” de 1991.

“Sólo estaba tratando de mantenerme ocupada con algo que hacer porque estábamos allí por mucho tiempo”, dijo Eleanor a CNN en 1991. “Querían cinco minutos para una promoción televisiva o algo así y pensé que tarde o temprano podría conseguir cinco minutos”. minutos de película y luego pasó a 15 minutos”.

“Seguí filmando pero no tenía idea... de la evolución de mí misma que vi con mi cámara”, continuó Eleanor, quien terminó filmando 60 horas de metraje. "Entonces, fue una sorpresa para ambos y una experiencia que nos cambió la vida".

Eleanor también publicó “Notas: sobre la realización de 'Apocalypse Now'” en 1979. Si bien la película se centró en el tumulto del set, el libro describió parte de la agitación interna de Eleanor, incluidos los desafíos de estar casada con un ser más grande que la vida. cifra. Escribió sobre ser una “mujer aislada de mis amigos, mis asuntos y mis proyectos” durante su año en Manila. También habla con franqueza de que Francisco tuvo una relación extramatrimonial.

“Hay una parte de mí que ha estado esperando que Francisco me dejara o muriera para poder tener mi vida como quiero”, escribió Eleanor. "Me pregunto si tendré las agallas para conseguirlo como quiero con él dentro".

Sin embargo, permanecieron juntos durante toda su vida. Y Eleanor siguió buscando salidas creativas para ella misma. Documentó varias películas más de su marido, así como “CQ” de Roman y “Marie Antoinette” de Sofia. Escribió sus memorias en 2008, "Notas sobre una vida".

En 2016, a la edad de 80 años, Eleanor hizo su debut narrativo en “Paris Can Wait”, una comedia romántica protagonizada por Diane Lane. Siguió con “Love Is Love Is Love” en 2020. Inicialmente, Eleanor solo se había propuesto escribir el guión de “Paris Can Wait”.

“Una mañana, en la mesa del desayuno, mi esposo dijo: 'Bueno, deberías dirigirlo'. Me quedé totalmente sorprendida”, dijo Eleanor a la AP. “Pero dije: 'Bueno, nunca antes escribí un guión y nunca lo dirigí, ¿por qué no?' Estaba como diciendo 'por qué no' a todo”.

Eleanor murió justo cuando Francisco prepara una epopeya autofinanciada y planeada desde hace mucho tiempo, “Metropolis”, que se estrenará el próximo mes en el Festival de Cine de Cannes.

Le sobrevive su marido; su hijo Roman y su esposa Jen, sus hijos, Pascale, Marcello y Alessandro; su hija Sofía y su esposo Thomas, sus hijos Romy y Cosima; su nieta Gia y su marido, Honor, y su hijo Beaumont; y por su hermano William Neil y su esposa, Lisa.

Eleanor completó recientemente sus terceras memorias, dijo la familia. En el manuscrito ella escribió:

“Aprecio cómo mi vida inesperada me ha estirado y atraído de tantas maneras extraordinarias y me ha llevado en una multitud de direcciones más allá de mis imaginaciones más locas”.