Muere el presentador de televisión Jim Donovan

Foto: Associated Press

Cleveland.- Jim Donovan, el querido locutor radial de los Browns de Cleveland y figura destacada de los deportes en la televisión durante más de cuatro décadas, falleció el sábado. Tenía 68 años.

Donovan se retiró de su carrera como comentarista a principios de este año y se alejó de sus funciones de comentarista con el equipo antes de esta temporada mientras luchaba contra el cáncer. Había narrado los partidos de Cleveland desde el renacimiento del equipo en 1999.

“Este es un día increíblemente difícil para nosotros y para toda la organización de los Cleveland Browns”, dijeron los propietarios de los Browns, Dee y Jimmy Haslam. “Su impacto como la Voz de los Browns durante 25 años es inmensurable, ya que tocó las vidas de nuestros fanáticos todos los domingos con su amor por los Browns y su brillantez en su oficio.

“Lo extrañaremos mucho, pero consolidó un legado que perdurará por siempre. Lo único que superó su amor por esta ciudad y este equipo fue el amor que sentía por su familia. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa, Cheryl, su hija, Meghan, y todos los que tuvieron la suerte de llamar a Jimmy familia o amigo”.

Donovan, oriundo de Boston y conocido por todos como “Jimmy”, se ganó el cariño de los fanáticos de Cleveland por su pasión, sentido del humor y profesionalismo. Era muy detallista y pasaba incontables horas preparándose para las transmisiones de los partidos.

Donovan había sido recientemente incluido en el Club de Leyendas de los Browns y en el Salón de la Fama de los Deportes de Cleveland. Había estado demasiado enfermo para asistir a los eventos.

Cuando se vio obligado a dimitir en agosto, Donovan escribió una carta a los fanáticos de los Browns expresando su gratitud por su apoyo.

“He narrado los partidos de los Browns durante 25 años. No ha pasado un día en el que no haya hecho una pausa y me haya sentido orgulloso de ser 'La voz de los Browns'”, escribió. “Cheryl, Meghan y yo les agradecemos todo el amor, el apoyo y las oraciones durante mis momentos difíciles. Es como tener una gran familia a nuestro alrededor. Y eso es lo que hace que los Cleveland Browns sean tan especiales. Ustedes lo hacen”.

Donovan tuvo que dejar su puesto de director deportivo en WKYC-TV el otoño pasado durante varios meses para someterse a un tratamiento contra la leucemia. Regresó a la cabina de transmisión a tiempo para narrar la carrera del equipo hacia los playoffs a fines de la temporada.

Le habían diagnosticado leucemia linfocítica crónica en 2000 y se sometió a un trasplante de médula ósea en 2011.

Donovan, graduado de la Universidad de Boston, llegó a Cleveland en 1985. Además de realizar reportajes locales de las tres franquicias deportivas profesionales de la ciudad, Donovan también tuvo varias asignaciones en cadenas nacionales y formó parte del equipo de cobertura de NBC en los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 y 1996.