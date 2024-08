'Mucho pánico, mucho miedo'; YosStop habla de su segunda detención

Ciudad Juárez.– La influencer y youtber YosStop habló por primera vez sobre todo lo que vivió luego de que fue detenida por segunda ocasión. Hay que recordar que el pasado 26 de agosto, la joven fue arrestada de nueva cuenta por las autoridades por incumplir las medidas de protección que le fueron impuestas.

YosStop explicó en la entrevista en el canal de YouTube Wefere News que las autoridades la trataron bien durante su detención, pues asegura que siempre la trataron con respeto a comparación de otras ocasiones, donde no le ha ido mejor.

"Me trataron muy bien, no tengo queja alguna. Todos los que estuvieron involucrados en trasladarme, en recibirme en el lugar siempre fueron respetuosos, muy bien, nada que quejarme. Agradecer el trato. He vivido otras situaciones donde el trato no ha sido lo mejor, esta sí, el trato fue bueno".

A pesar de que Yosseline Hoffman fue tratada con respeto por parte de las autoridades, eso no le eximió de pasar un momento amargo y lleno de estrés y frustración al saber que nuevamente estaba privada de su libertad, sin poder hablar con su familia, ni saber qué es lo que iba a pasar con ella.

La youtuber mencionó que físicamente también padeció por su segundo arresto pues el miedo y el estrés hizo que uno de sus ojos le empezará a brincar y se sentía "tiesa".

En medio de la entrevista, la creadora de contenido reveló que lo que ha vivido recientemente tras su detención ha sido algo muy traumatizante para ella le preocupa mucho su familia, su esposo, su mamá y su hija por lo que pidió al borde del llanto

que ya la dejen en paz.

"Pidiéndole al universo que por favor ya me dejen en paz. Yo he demostrado ante todos, solté mis redes, aquí estoy esperando a que me dejen en paz, no entienden lo traumatizante que es para mí y para mi familia estar viviendo esto otra vez".