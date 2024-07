Momentos de tensión durante el posicionamiento en 'LCDLF'

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos ha llegado a su primer domingo de eliminación en donde uno de los habitantes ha dejado la casa más famosa de México. Y por supuesto, no podía faltar el famoso posicionamiento en donde los participantes se ponen cara a cara con su menos favorito.

Ya acomodados los nominados, los famosos fueron pasando uno a uno para dar sus motivos de por qué quieren que abandone la casa. No necesariamente se tiene que posicionar delante con el habitante que nominaron. Aquí, esto puede tener gran repercusión en el público y sus votaciones. Aquí los mejores momentos.

Gomita y Briggitte

Gomita fue la primera, colocándose delante de Briggitte; "mis razones son porque tomes mejores decisiones. Creo que tenemos una situación similar y quiero que pienses un poco más con ellas. Te he visto desubicada".

Agustín y Paola Durante

"Yo creo que fuiste con quien menos hablé. Estuviste tímida los primeros días, después me gustaste. No pudimos hablar y me gustaría conocerte un poco más", dijo Agustín.

Ricardo Peralta y Mario Bezares

"Es muy complejo porque has intentado hacer acercamientos conmigo, pero no está sucediendo para mí. No me rio de las cosas que haces, las formas en que pones temas de estrés y eres la persona que no me gustaría que esté en La Casa de los Famosos", dijo Ricardo Peralta a Mario Bezares.

Potro y Shanik

Potro Caballero se posicionó delante de Shanik Berman, con quien ya había tenido alguna discusión: "Me cuestionaste en el sentido de dormir contigo y que el pasado me define. Me lastimó, me hiciste sentir incómodo. No quiero ser incongruente y en el momento no me pude arrepentir; eres una persona muy inteligente y creo que puede ser peligroso tenerte como enemiga", dijo.

Sian y Mayo Bezares

"Roncas en la noche y no puedo dormir. Creo que eres un tipo increíble y alguien que vale mucho la pena conocer"

Sabine y Shanik

Uno de los posicionamientos más intensos fue el de Sabine contra Shanik Berman:

"Estoy aquí porque soy frontal y así seguirá siendo: te quiero. No quiero que te vayas, pero de los que estamos aquí solo hay una persona a la que he escuchado hablar mal de mi y te escuché. Quedé en salvarte y me molestó. Sabiendo que podías lastimar gente lo seguiste haciendo; eres fuerte y lo que das de contenido es maravilloso. Te deseo lo mejor", dijo.

"Si dije algo que no me acuerdo, te pido perdón. Si lo dije, me lo merezco. Gracias por señalarme mis defectos", respondió Shanik.

Arath y Mario Bezares

"Creo que no me gustaría que salieras, pero he jugado mucho contigo y la paso bien, pero ya no creo que puedas dar más a la casa. La gente ya escuchó lo que tenías que decir, pero ya llegaste a donde tenías que hacerlo", dijo.

A esto, Mario no se quedó callado: "Eres muy capaz. Siento que ya diste lo tuyo y eres repetitivo. Este juego es bastante bueno para todos y el que yo haya dado todo no lo creo"

Gala y Shanik

"Desafortunadamente vengo de una familia tóxica e identifico patrones similares a lo que he vivido; tienes mucho que trabajar en ti y pedir perdón no basta", declaró.

Karime y Paola Durante

"Vive el momento, pero te recomiendo que te olvides de lo de afuera", dijo Karime.

Adrián Marcelo y Paola Durante

Por último, Adrián Marcelo sorprendió al posicionarse con delante de Paola Durante.

"Eres una gran mujer, pero las emociones son bajas. Me sorprendió que te hayas enojado cuando se te nominó. También has intentado cambiar la imagen. Ojalá si te quedas podamos conocernos", expresó.