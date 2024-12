'Missing You' de Netflix aterriza a tiempo para el atracón de Año Nuevo

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Londres.- El propósito de Netflix cada nuevo año es darles a los espectadores un regalo en enero.

Desde 2020, la plataforma ha lanzado una miniserie en el Reino Unido basada en un libro de suspenso de Harlan Coben durante las vacaciones. Parece haber valido la pena: "Fool Me Once", protagonizada por Michelle Keegan, Adeel Akhtar y Joanna Lumley, se lanzó en enero pasado y se convirtió en lo que Netflix dice que fue uno de sus programas más vistos del año, acumulando 108 millones de visitas.

La serie de suspenso de temporada de 2025 es "Missing You", basada en el bestseller de Coben de 2014 en el New York Times. Está protagonizada por Rosalind Eleazar ("Slow Horses") como la detective inspectora Kat Donovan, una oficial de policía que se especializa en encontrar personas desaparecidas, aparte del prometido que desapareció 11 años antes.

"Saben que el 1 de enero es el punto ideal para ellos", dice el actor Richard Armitage, quien ha aparecido en cada adaptación de invierno de Coben, que traslada las historias de la América de los libros al norte de Inglaterra. "La gente tiene la propiedad del programa ahora, así que dice: 'Quiero mi show de Harlan Coben el día de Año Nuevo. Dame mi dosis de Harlan Coben'".

"Es el momento perfecto para el lanzamiento, para ser honesto", dice la coprotagonista Ashley Walters. "La mayoría de la gente va a tener resaca o, ya sabes, simplemente no tendrá nada que ver con el día".

La serie comienza con la sorpresa de que el ex prometido de Donovan (Walters) aparezca en una aplicación de citas, más de una década después de que ella llegara a casa un día y descubriera que él se había ido.

"Ya he hecho ghosting a gente antes", se ríe Armitage. "Solo gente con la que ya no quieres hablar. Sin embargo, no digitalmente".

Sin embargo, otra estrella, Jessica Plummer, no es fanática de aquellos que desaparecen sin decir adiós.

"Me sentiría demasiado culpable", admite, calificándolo de "cobarde y perezoso, ¡lo siento Richard!".

Eleazar promete giros y vueltas en el camino, y agrega que a los actores no se les dieron inicialmente los dos guiones finales y tuvieron que recurrir al libro para averiguar qué sucede.

Coben "es realmente un genio a la hora de llevarte por el camino equivocado", dice Eleazar. "Estás tan seguro de que esta vez has acertado y es esta persona o esta cosa, pero inevitablemente siempre te equivocas".

"Me encantaría saber, en realidad, cómo empieza un libro, ¿sabes? ¿Comienza con una idea o piensa en la idea más inconcebible y dice: 'Así es como va a terminar'?", añade.

Armitage está de acuerdo en que "Missing You" hace justicia al impactante final "espeluznante" del libro; "Es como si la alfombra se quitara en el último minuto".

Y mientras el público en casa puede ver toda la serie de cinco partes, ya que 2025 aún se está recuperando, el elenco estará ocupado con una variedad de pasatiempos.

Lenny Henry, quien interpreta al padre de Kat, bromea diciendo que generalmente se despierta en un nuevo año rodeado de papas asadas, mientras usa pijama.

A Armitage le gusta estar al aire libre y empezar de nuevo esquiando montaña abajo, mientras que Eleazar tiene planes de celebrar con estilo: ella y un grupo de amigos tienen una tradición en la que alquilan un castillo y se visten con disfraces temáticos.

Las fiestas de Nochevieja pasadas han incluido vestir atuendos del siglo XVIII en Francia y la fiesta temática de Versace del año pasado.

"Estaré celebrando y realmente espero que a todos les guste este espectáculo el día 1", dice.