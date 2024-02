Mía habla de su ruptura con Alex Marín y asegura que fue por Yamileth

La ruptura entre Mía y Alex Marín, después de 12 años de relación poliamorosa, sigue dando de qué hablar después de que Mía se ha encargado de poco a poco revelar más detalles que llevaron la invitable separación de los dos famosos actores de videos para adultos.

En su más reciente entrevista para el Podcast de "Charlygalleta", Mía aseguró que la relación con Alex ya estaba en problemas desde hace tiempo y buena parte de ello se debió a Yamileth, una de las novias de Marín.

“No es que ya no crea en el amor, si no es que por algo pasan las cosas. A ustedes se les hace muy fácil ver que me divorcie de Alex o estoy en planes de separación con Alex y ya tengo una nueva pareja y no es así. Las cosas ya tienen mucho tiempo mal y ya se estaba hablando del divorcio, ya se estaba tratando del divorcio cuando yo empecé mi nueva relación”, dijo.