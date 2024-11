Memo Aponte amenaza con hacerse daño tras señalamientos de infidelidades

Ciudad Juárez.– Shadia Haddad, exnovia de Memo Aponte, actor famoso por dar su voz en varias películas como a Nemo, se volvió tendencia en las redes sociales en las últimas horas después de que a través de TikTok expuso las infidelidades de Aponte con varias mujeres a lo largo de 2 años de relación.

A través del clip, Haddad mostró que lejos de lo que aparentaban en las redes sociales, la pareja en realidad vivía situaciones muy complicadas debido a estas supuestas infidelidades del actor. Gracias a este video, otras usuarias contactaron a Shadia para hacerle saber que Memo Aponte las buscó, esto provocó la ruptura de la pareja, ya que, de acuerdo con la joven, habían organizado una fiesta de Halloween para celebrar su segundo aniversario, pero el actor de doblaje decidió hacerla, pero sin ella.

Desde ese momento, Shadia ha publicado su experiencia siendo novia de Memo Aponte, quien quiso mantener la relación en privado, pero simultáneamente, tenía un perfil de una app de citas, por lo que, tras romper el silencio, su otra exnovia, Mónica Rosales, se hizo su amiga y le mostró su apoyo por haber dejado al influencer.

Después darse a conocer el escándalo, Memo Aponte, a través de un live hecho en su Instagram, explicó la situación y además amenazó con hacerse daño después de estos señalamientos que calificó de mentiras. Esto a pesar de que no es la primera vez que el actor es señalado por infidelidad y escándalos íntimos, pues hace 4 años Aponte fue señalado por pedir fotos íntimas a varias de sus seguidoras menores de edad.

"Ya basta de este poder de género que hay, de que, si una mujer habla, es la verdad absoluta. Porque así he estado durante muchos años de mi vida, manipulado y ya me cansé (...) ellas también tienen su parte como todas en una relación y hablo de ellas porque no ha sido la única pareja que me ha amenazado (...) estoy tranquila porque sé que no he hecho nada malo, estoy en paz y este video lo hago para eso, si mañana ya no estoy con ustedes, quiero que sepan lo que sentí, que le eché muchas ganas, que los amo a todos y que ya basta de mi silencio", comentó el actor de doblaje durante una trasmisión en vivo, pero lejos de causar preocupación lo que ocasionó fueron varias críticas por revictimizarse.