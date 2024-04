Melissa Galindo y Kalimba se presentan a audiencia por acusaciones de abuso

Melissa Galindo acudió a la audiencia en el Reclusorio Oriente para confirmar las acusaciones realizadas contra Kalimba. La confirmación de la denuncia por abuso sexual se presentó a finales del mes de marzo cuando la cantante decidió presentar un comunicado firmado por el despacho Rioja Orozco, Castañón y Asociados con el procedía a demandarlo ante la justicia.

Ahora los cantantes aparecieron en las instalaciones del penal oriente para presentar sus primeras declaraciones ante la justicia y comenzar a esclarecer los hechos ocurridos entre ambos famosos. Previo a ingresar a, Melissa dejó claro que confía en las autoridades y su equipo legal.

"Primero buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Lo único que puedo decirles en estos momentos es que confío en las autoridades y en mi equipo legal y es todo. Muchas gracias. Es todo lo que voy a hablar por ahora. Lo demás lo pueden ver con mis abogados", expresó la cantante.

"Lo mismo que les he dicho todo el tiempo, por eso me presento y me presento. Sé exactamente quién soy", expresó Kalimba para después agregar cómo le afecta esta situación: "Me daña físicamente, mentalmente, emocionalmente. Es muy desgastante para mi familia, tener a mi madre, a mis hijos, a personas que me aman sufriéndolo de esta manera", concluyó antes de entrar a la audiencia.