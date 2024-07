Me parece nefasto: Michelle Rodríguez denuncia discriminación en antro

La actriz Michelle Rodríguez denunció que una de sus amigas e integrantes de su equipo de trabajo sufrió discriminación en un lujoso antro de la Ciudad de México. A la víctima no la dejaron entrar con el resto de sus acompañantes.

“Ayer a una de mis amigas, que además es gente de mi equipo, fue discriminada en Phonique en Palmas. Lo que pasó es que ella fue al antro con sus amigos y solo a ella no la dejaron pasar y yo pensaba que eso ya no pasaba”, relató con molestia.

La comediante habló de la importancia de exhibir este tipo de casos y exigir acciones contra los establecimientos que cometan discriminación. Rodríguez también pidió a las personas que han pasado situaciones similares no dejen que las absorba.

′Si no lo mencionamos y si no lo decimos va a seguir pasando, me parece nefasto que haya lugares que hagan esto con la vulnerabilidad de la gente”, dijo la actriz.

Y añadió: “Si has sido víctima de discriminación ten claro que no es tu culpa, no es personal y no tiene que ver con quien eres. Actos como este no definen tu valor. Háblalo, busca ayuda. No te avergüences de solo ser”.