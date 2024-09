'Me duele'; roban todos los ahorros de Sofía Niño de Rivera

Ciudad Juárez.- La comediante Sofía Niño de Rivera perdió todos los ahorros que tenía en su cuenta de banco después de que fue víctima de un fraude telefónico, la mujer compartió su amarga experiencia a través de TikTok, donde aseguró que pensó que nunca caería en ese tipo de estafas.

"El trabajo que me cuesta contar esta historia, o sea me duele ¡me duele! (...) ¿saben cuál es el p*do de los fraudes? Cuando le pasa a alguien más, cuando alguien más te lo cuenta dices: '¡Qué p*ndejo! ¿Es que cómo caen? Yo no entiendo cómo caen esas personas' Pero cuando te pasa a ti, dices: 'Cualquiera puede caer, cualquiera'", comenzó a relatar en su video.

La comediante explicó que todo fue por una llamada, supuestamente del banco y la persona que le habló le dio varios datos sobre ella, por lo que no dudó de la veracidad, fue entonces cuando le dijeron: "Estamos viendo que alguien está haciendo un cargo en una página de autopartes", comentaron los supuestos empleados del banco.

Al preguntarle si era ella, Sofía lo negó, por lo que la comunicaron con otra persona y aseguró que todo estaba perfectamente actuado, hasta refirió que usaron "voz de banco" y todo el protocolo cuando una persona habla por teléfono a un banco.

El siguiente hombre que le contestó le dijo su nombre y su número de empleado, además de que hablaba con seguridad por lo que una vez más, les creyó a los estafadores, fue entonces cuando el sujeto le dijo que empezarían una supuesta investigación.

"Lo que estaban haciendo estos weyes, que yo no sabía que después nos enteramos en la investigación es que ellos pasaban desde la aplicación del banco, puedes meterte a tu fondo de inversión y estar moviendo de tu fondo de inversión a tu cuenta normal. Lo que ellos estaban haciendo era agarrar el fondo de inversión y pasarlo a mi cuenta y así, pasaban el dinero y después de ahí, ellos se los transferían a otras cuentas. Se lo transfirieron a 11 cuentas de otro banco y así fueron vaciando mi fondo de inversión", comentó Sofía.

La comediante explicó que se puede "esconder" cierta cantidad dentro de la aplicación para no gastarlo, un beneficio de dicho banco cuyo nombre se reservó, esto lo usaron los estafadores para que la comediante siempre viera la cantidad de dinero que ella quería.