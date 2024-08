'Me agarra y me tira al suelo'; ex de 'Lapizito' revela los abusos que sufrió

Ciudad Juárez.– Fer Durán, exnovia de Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como "Lapizito", hizo declaraciones muy fuertes durante el podcast de "Un tal Alfredo", en donde habló sobre los abusos físicos y psicológicos a lado del famoso cuando fueron pareja.

Fue en dicho podcast de YouTube donde la mujer aseguró que tiene gran cariño por su sobrino y solía ponerlo como fondo de pantalla en su celular, pero al parecer a Lapizito esto le generaba celos.

"Tenía al bebé de fondo de pantalla y me acuerdo que un día lo agarra y dice: 'ni a mí me pones aquí, ni a mí' y avienta mi celular y dice: 'todo por un pend*jo bebé' y yo le decía: '¿cómo le puedes tener celos a un bebé que tiene 15 días de nacido'".

Compartió que Lapizito denigraba al pequeño recién nacido, pues no soportaba que su entonces novia le pusiera más atención al niño que a él y la joven reveló que tenía miedo de decirle cuando veía a su sobrino por las grandes peleas que tenían a raíz de ello.

"Me decía: 'sí, sí le tengo celos', no sé qué tenía con mi hermana que siempre me decía: 'si tu hermana fue la pend*ja que se dejó embarazar y ahora sí estoy celoso porque vas más con ese p*to bebé que conmigo'. Dejé de ver a mi sobrino porque él lo odiaba, odiaba que yo estuviera con mi sobrino y me ponía muy nerviosa cada que iba a ver a mi sobrino porque sabía que era otra pelea".

Aunque no dijo nombres, la propia Carol confirmó que Lapizito era quien infligía violencia en contra de su hermana y además agredía verbalmente a su hijo. En un comentario la famosa aclaró que para ella el comediante era una persona desagradable: "Yo no me llevo bien con esa basura. Sí fue él".

Usuarios explotaron en contra del joven y llamaron a tumbar su carrera por agresor, ya que se quedaban con el testimonio que Durán había emitido e incluso lo compararon con su papá.

Hasta el momento "Lapizito" ni su familia han hablado sobre ello.