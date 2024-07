Mayela Laguna denuncia agresiones por parte de la familia Guzmán

Ciudad Juárez.– Los pleitos entre Mayela Laguna y la familia Guzmán parecen no tener fin en medio de la disputa por la paternidad del pequeño Apolo, a quien acusan de no ser el hijo biológico de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Y es que la mujer contó durante una entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino” con Gustavo Adolfo Infante, que ha recibido agresiones por parte, principalmente de Luis Enrique y Alejandra, pero también de toda la familia Guzmán.

“No tienes idea de cómo me trataba él, y cómo me decía, muy mal, muy mal, sí me llegó a pegar, también económicamente, había agresiones de todo tipo”, declaró Laguna.

Por otro lado, Laguna reveló que también tuvo altercados físicos con Alejandra Guzmán, hermana de Luis Enrique. A pesar de haber tenido una buena relación en el pasado, Laguna admitió que hubo momentos de tensión que llegaron a los golpes.

“Me llevaba muy bien con ella, me chuleaba mucho, me decía que yo era muy hermosa”, mencionó Laguna, añadiendo que a pesar de la buena relación que mantenían inicialmente, las cosas cambiaron drásticamente.

Explicó que los enfrentamientos con Alejandra Guzmán surgían por “cualquier tontería” y que ella también se defendía en esos momentos de conflicto.