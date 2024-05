Mayela Laguna ataca a Alejandra Guzmán tras sacar a su hijo de su testamento

El escándalo entre la familia Guzmán y Mayela Laguna parece no tener fin, ahora la madre del pequeño Apolo no se ha quedar callada luego de que Alejandra Guzmán hace unos días dio a conocer que había dejado fuera de su testamento al niño, luego de que aseguró que no es su sobrino biológico.

La enfurecida madre usó las cámaras de los medios de comunicación para dar una contundente respuesta a la rockera, y le aseguró que esa situación no la afecta a ella ni a su hijo.

"No me afecta que mi hijo ya no esté incluido en el testamento. Me chocaba que lo llamaran ‘el heredero’. Mi hijo será un niño trabajador, muy diferente a esa familia", expresó la madre del niño.

La madre de Apolo también aprovechó para cuestionar la declaración de Alejandra Guzmán sobre su supuesto amor hacia su sobrino, argumentando que si realmente lo amara, habría intervenido en su defensa ante las declaraciones de su propio hermano, Enrique Guzmán.

Estas declaraciones surgen como respuesta a las afirmaciones de Enrique Guzmán, quien recientemente puso en duda el parentesco de Apolo con la familia Guzmán debido a su tono de piel.

Mayela también aseguró que la prueba de paternidad será positiva y el siguiente paso que tomará será que Enrique pague la pensión del pequeño, cosa que dijo que no ha hecho.