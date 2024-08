Mayela Laguna aclara audios filtrados donde duda quién sea el padre de Apolo

Ciudad Juárez.– Ayer Mayela Laguna llamó la atención de medios de comunicaciones y de seguidores de la familia Guzmán después de que fue captada saliendo llorando del lugar donde le hicieron la prueba de ADN a su hijo Apolo, esto para saber si el niño es realmente el nieto biológico de Silvia Pinal.

Este caso se hizo todavía más evidente luego de que en el programa "Chisme no Like" se filtraron algunos audios en donde Laguna dejó claro que estaba dudando de si Apolo fuera o no hijo de Luis Enrique Guzmán.

Tras este último escándalo, Mayela explicó el contexto de ese audio durante una entrevista con el programa "Sale el Sol", ahí aseguró que en realidad se trata de una llamada telefónica de casi dos horas de duración que tuvo con una amiga que la traicionó.

Para Laguna, la llamada está amañada y lamentó haber confiado en quien consideraba su amiga y ésta la traicionó vendiendo la llamada a un programa de espectáculos.

Laguna lamentó lo que en esa conversación mencionó sobre Silvia Pinal y su muerte, pero aclaró que en ningún momento confesó que Apolo no fuera hijo de Luis Enrique, sino todo lo contrario, solo se trató de comentarios en tono de burla que fueron editados para desprestigiarla, aseguró.

El pequeño Apolo será sometido a una segunda prueba de ADN.