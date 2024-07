Mauricio Barcelata habla sobre incómodo 'enfrentamiento' con Laura en 'VLA'

Laura Bozzo comenzó ya a causar algunas polémicas y roces con algunos de sus compañeros en "Venga la Alegría" a pocos días de haber ingresado al programa matutino. Y es que la conductora peruana mandó callar a Mauricio Barcelata en pleno programa en vivo.

Otodo ocurrió al presentar un segmento sobre brujería, Laura estaba explicando que si alguna de las personas que en ese momento estaba sintonizando el programa tenían una experiencia con esta apariciones o brujerías podían comentarlo. Sin embargo, mientras ella hablaba Mauricio Barcelata intentó hacer un comentario, lo que desató la ira de la conductora quien explotó contra el hombre.

Mauricio solamente intentaba apoyar a la nueva integrante de la familia de "Venga la Alegría" ya que estaba teniendo algunas dificultades, pero al escuchar al conductor Bozzo explotó: "¿Por qué me interrumpes? ¿Por qué me interrumpes mi amor?", le increpó Laura.

Ahora tras ese roce, Barcelta habló sobre el incómodo momento y dio más detalles.

"¿Ya soy como Chumel Torres? Hicimos una sección y dentro de esta, pero me dijeron, aunque yo no me meto a ver nada, que intente darle una señal a Laura Bozzo que salía en la cámara y no lo pudo leer a tiempo y por eso le dije ‘Ay por favor, no te puedo creer’ y a partir de ahí se armó un relajo".

Mauricio Barcelata aseguró que no se sintió mal y que recuerdó con gran cariño la amistad que ha tenido con Laura Bozzo durante tantos años, pues incluso externó que gracias a ella han viajado a diversos lugares con motivo de trabajo y es algo superior a cualquier tipo de conflicto que pudo haber pasado.

Aunque también reconoció que la polémica personalidad de la presentadora de televisión es poco comprensible para muchos, aunque en su caso no es así puesto que sabe cómo venderse y dar contenido al igual que ella.