'Más tuneada que nunca'; Ninel Conde impacta por nuevo rostro

Ciudad Juárez.– Ninel Conde luce completamente diferente luego de algunos arreglos que se hizo en el rostro, lo que causó gran revuelo en redes sociales debido al cambio tan radical de apariencia que ha tenido en comparación con sus otros cambios del pasado.

Y es que recientemente la cantante dio a conocer un video en el que presumió su nuevo look y dejó a todos sus seguidores impresionados por el notable cambio en su cara con el que se ha dejado ver la intérprete quien ahora está residiendo en la ciudad de Miami, en Florida.

La famosa cantante y actriz compartió en el video que subió a sus redes sociales que había acudido al salón de belleza donde le dejaron el cabello color rubio y así lo presumió.

"Vean este nivel de color que me dejó mi hermosísimo Enrique y su equipo en Armateos. ¿A poco no está increíble?".

El 'Bombón Asesino' compartió a todos sus seguidores que más adelante publicará una fotografía oficial con su cambio de look, pero mientras tanto les daba un adelanto a las personas que la siguen en su cuenta de Instagram.

"¿Qué les parece este cambio de look? Ya les voy a subir una fotito oficial pero mis seguidores en Instagram tienen que ser los primeros".

Tras la publicación, decenas de seguidores se mostraron sorprendidos y cuestionaron la necesidad de la actriz por hacerse cambios tan radicales.