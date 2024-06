Mario bezares dice que no vio a Paul Stanley en ‘Hoy’

Mario Bezares sigue dejando mucho de qué hablar después de que se presentara la serie de '¿Quién lo mató?'. Ahora fue al programa ‘Hoy’ para hablar de lo que espera que ocurra en ‘La Casa de los Famosos México’ y dejar claro que está listo para la polémica.

Después de realizar la entrevista en Hoy, donde aprovechó para hacer el gallinazo y dejar claro que habrá muchos bailes en ‘La Casa de los Famosos México’, Mayito fue entrevistado sobre el tema que todos querían saber, si se había encontrado a Paul Stanley y en caso de decir que sí, ¿cómo había sido el encuentro?. El expatiño de Paco aseguró que no se encontraron en los pasillos o fuera de cámara, pero tenía un mensaje para el hijo de Stanley.

"Lamentablemente no lo pude ver porque él estaba en otras cosas. Simplemente yo creo que el gran cariño que yo le tengo a Paul y le dejé saludos. No pude entablar una conversación con él, pero así fueron las circunstancias y tú sabes cómo es un programa en vivo. Son segundos de vámonos y córrele, y ponte, entrevista y adiós. No tuvimos oportunidad de vernos, pero simplemente le dejo un gran abrazo", expresó.

Previo a que saliera Mayito a la entrevista en el matutino, algunos expertos en el mundo del espectáculo dejaron abierta la posibilidad de que Paul le había pedido a la producción no estar en el programa. Esta teoría se canceló cuando se le vio contento dando el show y realizando los juegos que estaban programados previo a que saliera Mario Bezares en el matutino.