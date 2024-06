Marimar Vega explota contra INE por pasar primero a personas mayores

Este 2 de junio se realizan una de las elecciones más grandes en México y en algunos sitios la participación de los ciudadanos parece ser muy activa, lo que ha saturado las líneas de espera y ha desesperado a más de alguno, como a la actriz Marimar Vega, quien en sus redes sociales reaccionó molesta por dejar primero pasar a las personas de la tercera edad y a sus acompañantes.

Marimar Vega comentó que llegó a su casilla una hora antes de que abriera, solo para encontrar una fila que daba la vuelta a la cuadra.

“Estamos aquí formaditos para votar, no sabes la cantidad de gente da la vuelta a la cuadra porque somos foráneos, todos los que estamos en esta casilla”, señaló la actriz. La preocupación aumentó al enterarse de que solo contaban con mil boletas para foráneos, indicando que ella era la número 600 en la fila.

La actriz también denunció que la casilla no abrió a tiempo, lo que provocó caos y desorden, con personas que no respetaban el orden de la fila y se colaban.

“Qué triste, de verdad, que no respetamos ni esto, que la gente se meta en la fila, que no abran la casilla”, escribió Vega en su video.

En su relato, Vega expuso que se habilitó una nueva fila para adultos mayores, con la intención de que no tuvieran que esperar tanto bajo el sol. Sin embargo, Vega consideró que esta medida era injusta y solo beneficiaba a unos pocos.

“Hay gente que está formada desde las cuatro de la mañana, y de repente inventaron que iban a hacer una fila de la tercera edad... hay personas de más de 60 años en nuestra fila que no están siendo priorizadas”.

La situación descrita por Marimar Vega generó críticas en redes sociales, a las cuales ella respondió: “No me estoy quejando de estar formada, nos estamos quejando de que inventaron una fila de gente que no estaba formada y los dejaron pasar primero, argumentando que eran de la tercera edad y con acompañante, y eso no es justo”.