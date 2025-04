Hoy se estrena la 2da temporada de 'The Last of Us'

La espera está a punto de terminar para los fanáticos de The Last of Us ya que la serie de HBO, basada en el icónico videojuego de Naughty Dog, regresa con su segunda temporada hoy, prometiendo más emociones, tensión y un viaje aún más oscuro para Joel y Ellie.

Tras el éxito rotundo de la primera parte, que conquistó tanto a crítica como a audiencia, esta nueva temporada llega con grandes expectativas y una historia que adapta los eventos de The Last of Us Part II.

Si estás ansioso por saber a qué hora podrás ver el primer capítulo en Max, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el estreno y qué nos espera en esta nueva etapa.

El estreno: ¿A qué hora sale el primer capítulo en Max?

El momento que todos estábamos esperando está programado para hoy domingo 13 de abril de 2025. Siguiendo el patrón habitual de los grandes lanzamientos de HBO, el primer episodio de la temporada 2 de The Last of Us estará disponible en México en Max a las 20:00 horas.

La temporada constará de siete episodios, que se lanzarán de forma semanal cada domingo. Si no puedes verlo en vivo, no te preocupes: el episodio estará disponible en la plataforma Max para que lo disfrutes cuando quieras.

La segunda temporada de The Last of Us promete ser un evento televisivo inolvidable, y el reloj ya está contando las horas para el gran estreno.