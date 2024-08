Mariana Rodríguez habla de la pérdida de su 5to bebé

Ciudad Juárez.– Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, ​gobernador de Nuevo León, se ha vuelto tendencia y ha acaparado la atención después de que dio a conocer que perdió un bebé, el quinto en su proceso de buscar ser mamá biológica.

A través de redes sociales, la empresaria y política anunció que estaba embarazada, sin embargo, perdió al embrión que crecía en su vientre.

En un video que compartió se observa la prueba de embarazo y los ecos que su doctor le practicó.

"Duele como si fuera la primera vez", se lee en la publicación.

Ahora este jueves 1 de agosto, Mariana Rodríguez expresó su gratitud por las muestras de apoyo recibidas. En una historia en Instagram, mencionó que para ella mantenerse en silencio no es una opción, ya que la pérdida de un bebé suele ser una experiencia invisible y silenciosa.

“Soy fiel creyente de que cuando empecemos a visibilizar y hablar más sobre la pérdida gestacional, las mujeres nos sentiremos más acompañadas en este proceso, y también los hombres como parejas,” compartió.

Rodríguez añadió que estos días han sido emocionalmente complejos, alternando entre momentos de bienestar y llanto. Además, explicó que su malestar no solo es emocional, sino también físico, debido al abrupto cambio hormonal tras la pérdida. La desaparición repentina de las hormonas del embarazo ha afectado considerablemente su bienestar físico.

“Me hicieron una aspiración el lunes (...) este embarazo nos tomó por sorpresa, de forma natural. Pensé que era como una recompensa después de lo que sucedió con Mariel,” mencionó.

Estas palabras se refieren a mayo de 2020, cuando Rodríguez y su esposo, Samuel García, anunciaron la pérdida de su primer bebé en redes sociales. “La vida y Dios tienen otros planes, y aunque ahora no los entiendo, debo confiar en que algún día los comprenderé. Algo está por venir, tal vez,” dijo.

La decisión de publicar su video el miércoles surgió tras una conversación con una amiga. Rodríguez no estaba segura de cuándo o cómo hacerlo, pero sentía la necesidad de compartirlo. “Ayer decidí publicarlo. No sabía cuándo lo haría, pero quería comentarlo. Una amiga, sin mala intención, me preguntó ‘¿Para cuándo el segundo?’ y le respondí ‘Hace dos días tuve una pérdida’. Prefiero que la gente sepa y entienda, porque no podemos esperar que adivinen y sus comentarios no tienen mala intención”.