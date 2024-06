Mariana Echeverría se va de 'Me Caigo de Risa' por supuestos problemas con Faisy

El exitoso programa "Me Caigo de Risa" estará pronto estrenando su nueva temporada, aunque en esta ocasión no contará con la participación de Mariana Echeverría, quien se separa del proyecto luego de que propia conductora lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Aunque, por supuesto, los rumores no se hicieron esperar y aseguran que su separación se dio por un problema con un miembro del equipo.

Al parecer su problema es con Faisy, y algunas personas en internet aseguran que ella fue despedida por él. Por supuesto, el conductor de televisión no se quedó callado y en un encuentro con los medios de comunicación lo explicó todo.

La estrella principal de "Me Caigo de Risa" negó que él haya tenido algo que ver con la salida de Mariana Echeverría del equipo. Además, aseguró que la conductora, de hecho, sí asistió a los ensayos de la décima temporada del reality, pero que más tarde informó que salía del proyecto tras platicar con Lalo Suárez, quien es el productor del programa.

De esta manera, Faisy aseguró que la decisión fue tomada conductora. No obstante, a pesar de que no tuvo nada que ver con la salida de la conductora, confesó que sí existe un distanciamiento.

“La sigo queriendo, ojalá un día nuestros caminos se vuelvan a encontrar. No tengo nada qué decir”, dijo el conductor de televisión. Aunado a esto, tiene la esperanza de que en un futuro puedan volver a trabajar juntos.