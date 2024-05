Marc Anthony revela que pidió a Dios para que su hijo no se pareciera a él

Marc Anthony no tiene precisamente un gran ego en lo que respecta su apariencia física, algo que quedó comprobado luego que durante una entrevista aseguró que rezó a Dios para que su pequeño bebé no se pareciera a él. Incluso en otras ocasiones el cantante ha dicho que no la agrada su físico, especialmente su delgadez.

El cantante, de raíces puertorriqueñas, abordó con humor el tema sobre a quien se parece su hijo, pues el cantante bromeó al asegurar que pidió que se pareciera a su esposa, la famosa modelo Nadia Ferreira.

“Salió a la mai gracias a Dios, como recé, pedí favores que no se pareciera a mí”, comentó en entrevista con Lili Estefan para Univisión.

Marc confesó además que su pequeño hijo aunque él lo ve idéntico a su mamá, “sí sacó algo de mi, sacó mis píes”.

Además, el cantante explicó que no ha cerrado la posibilidad de volver a ser padre junto a su esposa pues desea tener una niña que también se parezca a Nadia Ferreira.

Sin embargo, los internautas discreparon un poco con la opinión de Marc Anthony pues en algunos de los comentarios mencionaron que el bebé tenía rasgos de ambos padres, aunque si se parecía mucho a Marc Anthony.