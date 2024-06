Wendy Guevara acusa a Laura Zapata de homofóbica

Wendy Guevara se lanzó en contra de Laura Zapata debido a unos comentarios que hizo la actriz en el pasado.

Fue durante un encuentro con los medios, donde Wendy expresó su descontento por los comentarios de Laura Zapata al enojarse por ser comparada con la influencer.

“Pues oye, ¿qué le pasa? qué grosera, yo ni siquiera la insulté ni nada. Si no sabe manejar las redes sociales como ellos dicen que nosotros no sabemos nada de actuar, Ya sabe cómo son las redes sociales, va la gente y te bromea, y te dice: ‘Ay te pareces a no sé quién’. La bromearon diciéndole que era Wendy Guevara y ella dijo: ‘No me anden comparando con esa cosa’ y yo me sentí bien mal”, expresó.

“Claro que sí es homofóbica porque ha hablado muy mal de la comunidad y nosotras ya sabemos qué hacer, cancelar a las que y los que empieza hablar mal de la comunidad”, declaró.

A pesar de todo, Wendy admitió que antes era fan de la actriz, lo que hizo que sus comentarios le dolieran.