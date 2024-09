Maná retira su colaboración con Nicky Jam en protesta por su apoyo a Trump

Ciudad de México.- La banda mexicana de pop-rock Maná retiró su colaboración de 2016 con Nicky Jam después de que el reggeatonero puertorriqueño expresara su respaldo al candidato presidencial republicano Donald Trump.

“Maná no trabaja con racistas”, dijo el grupo en una publicación de Instagram en la que explicaron su decisión de retirar “De pies a cabeza” de plataformas en línea. La canción es un remix de la original de 1992 incluida en el álbum clásico de Maná “¿Dónde jugarán los niños?”.

“Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente”, escribieron en Instagram.

Jam, intérprete de temas como “Travesuras”, “Voy a beber” y su colaboración con J Balvin “X”, expresó su respaldo a Tump el viernes pasado en un mitin en Las Vegas. Al presentarlo, Trump pareció confundirlo con una mujer: “La superestrella de la música latina, Nicky Jam. ¿Conocen a Nicky? Ella es caliente. ¿Dónde está Nicky?”.

A pesar de la confusión, Jam expresó su gusto por conocer a Trump, quien desde su primera campaña presidencial ha prometido cerrar la frontera y propugnó una dura retórica antiinmigrantes.

Maná ha apoyado la causa de los migrantes en Estados Unidos desde hace más de dos décadas. En 2018, al recibir el premio a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, su vocalista Fher Olvera prometió: “Seguiremos luchando por los derechos de los migrantes que han hecho grande a este país; en el siglo pasado ellos fueron la diferencia para que este país sea tan grande como es”.

Un representante de Jam no respondió de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Una representante de Maná confirmó el comunicado de la banda, pero no ofreció más detalles.

Fundada en Jalisco, México, Maná ha sido laureada con seis Latin Grammy y cuatro Grammy, es una de las bandas más influyentes de América Latina. También tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Además de Maná, una larga lista de artistas ha pedido que su música no sea relacionada con o empleada por Trump, incluyendo a The White Stripes, Celine Dion, Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, R.E.M. y Guns N’ Roses.