Maluma tiene nuevo collar de diamantes y le llueven críticas

Maluma se sumó a la tendencia de Nodal, Peso Pluma y muchos otros artistas que han recurrido a las joyas gigantes personalizadas. El cantante colombiano no dudó en compartir un video donde se muestra la emoción al ver el collar de diamantes que le había hecho la prestigiosa marca de joyería, Jacob & Co Jewelry. Si bien es cierto que el precio no se sabe, está claro que el artículo causó indignación entre los fans del exponente de la música urbana.

El de Medellín compartió un video en su cuenta de TikTok donde se muestra la felicidad al ver por primera vez la lujosa cadena que debe de costar millones de pesos. Posteriormente se la coloca el dueño de la joyería y comienzan las sesiones de fotos, mismas que serían para compartir la pieza que se une a su colección de cadenas costosas. Sus fans expresaron que no tienen por qué se colocan esas cosas en el cuello y muchas otras críticas.

Redes

Maluma se emociona al ver su nueva cadena de diamantes

El cantante de música urbana compartió un video en el que se muestra sentado junto a los dueños de la joyería que le hicieron ese collar especial. Al abrir la caja se puede ver la alegría que le dio al colombiano poder contar con esa pieza única en su cuello y en su colección de joyería y de objetos lujosos.

La cadena cuenta con un casete, de los de música de los 90, gigante en el centro que tiene dos detalles que lo hacen único. En una de las rondanas aparece el nombre de Maluma y en el otro 'Blessd'. Todo el dije tiene un borde de diamantes y en el centro detalles en oro. Mientras que la cadena muestra diamantes en toda su extensión. Si bien no se sabe el precio.

Redes

Le llueven críticas

Lo que no se esperaba era que en lugar de que sus fans sintieran la misma alegría que él por llevar millones de pesos colgados en el cuello, sus seguidores en TikTok y en Instagram no dudaron en reaccionar con críticas por adquirir un objeto tan costoso. Otros aseguraron que se trataba de una cadena que no era de buen gusto.

"Que alguien me explique ¿cuál es la necesidad de llevar eso puesto? ¿Qué valor transmite este señor a los jóvenes llevando esa correa puesta? Pura vanidad y no saber en qué gastar el dinero". "El dinero no va de la mano del buen gusto, es lo más horrible que he visto jamás", "Jacob & Co tiene una gran habilidad de para sacarle dinero a estos cantantes famosos" y "Y pensar que Elon Musk no usa ni reloj", son algunas de las críticas lanzadas contra el cantante y su nuevo collar.