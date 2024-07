Maluma desmiente enfrentamiento con fanáticos argentinos

El cantante colobiano Maluma estuvo en el ojo de las críticas después de que protagonizó una aparente discusión en el estadio durante la final de la Copa América entre Colombia y Argentina el pasado fin de semana. Todo porque el famoso fue captado en una supuesta acalorada discusión con unos fanáticos argentinos.

Ahora el músico frenó los señalamientos en su contra y por medio de sus historias de Instagram contó su versión.

"Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo (…) me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo, ¡qué final!, ¡qué momentos!, ¡qué pasión! (…) y por otro lado al pueblo argentino les envió un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América... Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba alegando, que yo estaba peleando con el pueblo argentino, mi gente, eso es mierd* no crean todo lo que ven en las redes sociales", comentó el famoso intérprete.

Y respecto lo que lo llevó a ser captado de forma eufórica, la estrella dijo, “Yo no me estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil, y bueno ahí saben como se pone uno con la pasión del fútbol”.