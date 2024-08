Madre de 'Briggi' afirma estar feliz de que Mariana ya no puede lastimarla

Ciudad de México.- Ligia Elena Arcila, madre de Briggitte Bozzo, aseguró estar muy feliz de que Mariana Echeverría ya no pudiera “lastimar” a su hija.

"Estoy inmensamente feliz. Me quité un peso de encima. Ya voy a poder dormir. No he podido dormir estas semanas. Esta mujer no duerme haciéndole daño a mi hija todos los días", dijo la mujer.

Las declaraciones de Ligia Elena se dieron luego de que Mariana Echeverría fue sumamente criticada por las actitudes que mostraba en contra de Briggitte Bozzo en "La Casa de los Famosos México".

La mamá de Briggitte Bozzo expresó que se topó con la conductora y le dijo que le regalaría todo un árbol de mangos.

"No me aguanté y saliendo del baño le dije que le iba a regalar un árbol para que lo sembrara en su jardín y se comiera todos los mangos. Ella así de jajaja", comentó.