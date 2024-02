Lupillo Rivera lanza fuertes amenazas contra Alfredo Adame en 'LCDLF'

Los pleitos entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera han escalado a otro nivel durante su participación en "La Casa de los Famosos", luego de que el hermano de Jenni Rivera amenazó de muerte del conductor mexicano y le juró que se vengaría dentro o fuera del reality, algo que para muchos resulta totalmente condenable.

Todo comenzó previo a las actividades que hacen los famosos en la casa, cuando Nacho Lozano tomó la iniciativa y encaró a los pleitistas al cuestionarlos sobre su forma de actuar, ya que antes había protagonizado una pelea, pero las cosas de salieron de control.

"Las ofensas a mi madre no las perdono, si no me puedo vengar dentro de la casa, me voy a vengar saliendo, esto lo digo públicamente", fue lo que dijo Lupillo durante su exposición. Además, hizo un llamado a la policía para advertir que si algo le pasa a Alfredo, no batallen en buscar al culpable, por qué él se adjudicará el delito.

"Lupillo me gritó y me amenazó, me dijo que saliendo me iba a chingar, entonces le dije que no había necesidad, que si quería nos rompíamos la madre en el momento", respondió Adame, quien lucía muy alterado, por lo que Lozano pidió que se tranquilizaran.

Tras el hecho, varios internautas han pedido la expulsión de Lupillo, ya que aseguran que todo el tiempo ha estado provocar a Alfredo.