Luna Bella pide que le agradezcan por aumentar la seguridad en el Metro

La creadora de contenido para adultos Luna Bella ha dado de qué hablar en las últimas semanas por grabar un video prohibido en uno de los vagones del Metro de la Ciudad de México.

Verónica Meléndez, nombre real de la polémica influencer, protagonizó el video junto a un policía activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), identificado como Jorge López Villegas y conocido en redes sociales como Sr. Indomable.

La situación llevó a que el hombre fuera suspendido de la corporación y se abriera una investigación en su contra.

Adicionalmente, la administración del Metro indicó que se incrementará la vigilancia en el sistema de transporte para evitar que se repitan actos de esto tipo, que aunque fueron consensuados entre las personas que fueron grabadas, resultó desagradable para el resto de los usuarios.

Ante la polémica, Luna Bella dio la siguiente declaración:

“Si ya he salido de cosas peores, puedo con esto y más, estoy lista para enfrentar las consecuencias de mis actos que no son bien vistos por esta sociedad doble moral. La dura vida que me ha tocado me enseñó a bailar y a disfrutar bajo la tormenta”.

Adicionalmente, la actriz pidió, de forma irónica, que le dieran las gracias por aumentar la seguridad en el Metro:

“¿Cuándo me irán a dar las gracias por haber aumentado la seguridad en el Metro? Lo que nadie consiguió en años”.